大分市の県護国神社には来年の干支「午」が描かれた大絵馬が登場し、宮司や絵馬の制作者らが参加して除幕式が行われました。 【写真を見る】来年の干支「午」描いた大絵馬が登場九州最大級、大分県護国神社で除幕式 大絵馬は高さ4.5メートル、幅5メートルと九州最大級の大きさで、馬の親子が由布市の塚原高原を力強く駆ける様子が描かれています。 （県護国神社・八坂秀史宮司）「勢いよく一年間駆けて行ってほし