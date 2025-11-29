「存立危機事態になり得る」――。台湾有事の最悪のケースを想定した高市早苗首相の発言で、日中関係の緊張が高まっている。【写真】「なんですか!この無礼な態度!」批判を浴びている中国の劉勁松アジア局長中国側は高市首相の発言に強い反応を示し、自国民に対して日本への渡航を控えるよう呼びかけるなどの対抗措置を実施。日本のインバウンド産業、さらには在日中国人のビジネスにまで影響を及ぼしかねない事態となっている。