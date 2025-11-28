テレビやWEBメディアで大人気の“カレーおじさん ＼(^o^)／”に今週食べたカレー＆スパイス料理の中からイチオシを教えてもらう連載。今週は、名古屋から東京へ移転した「ナマステラージャヤ」を紹介します。【カレーおじさん ＼(^o^)／の今週のカレーとスパイス#247】「ナマステラージャヤ」僕が名古屋で一番好きだったお店が名前を変えて東京へ移転しました！ 2025年11月13日に渋谷区富ヶ谷でオープンした「ナマステラージャヤ」