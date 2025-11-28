２月末でＴＢＳを退社したフリーの加藤シルビア・アナウンサーが、まさかの「義妹」を明かした。２７日にインスタグラムを更新し、「少し前に、義妹が、三女の顔を見にきてくれました」と赤ちゃんとの３ショットをアップ。「テレビ朝日の山本雪乃アナウンサーです」とつづった。「夫の妹ですが、たまたま同じ職業で、昔からお仕事や子育ての話を聞いてくれて、頼れる義妹です！」と説明。「めちゃくちゃ明るいので、来てくれ