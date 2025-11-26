大分市佐賀関の大規模火災発生から丸8日、鎮火のめどが立たず避難生活の長期化が避けられない中、被災者への速やかな支援を国に求める動きが本格化します。 【写真を見る】大分市佐賀関大規模火災避難生活長期化で体調不良者増加再建支援の活動本格化県が国に緊急要望へ 発生から9日目を迎えた大分市佐賀関の避難所には26日正午時点で83世帯、114人が身を寄せています。体調不良者も増加し25日までにインフルエンザの患者