日本百貨店協会と日本ショッピングセンター協会が10月の売上高を発表。月後半の気温低下により季節商品が大きく動くとともに、インバウンド需要が特に伸びたことで、どちらも好調な売上だったことが分かった。【前月は】9月の百貨店とSC売上、前年上回るタイガース優勝で大阪が好調■百貨店売上高は3カ月連続で前年同月上回る25日、日本百貨店協会が10月度の全国百貨店売上高概況を発表した。売上高は前年同月比（店舗数調整