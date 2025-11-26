三井農林は、公式オンラインショップ『日東紅茶TeaMart』限定で、「5000円福」「10000円福(ブランケットコース/紅茶たっぷりコース)」を発売する。2025年12月1日に先行予約を開始し、12月25日から一般予約を開始する。昨年は、発売開始からわずか数分で即完売となった『新春福』。今年は、デイリークラブのパッケージをあしらったブランケットが初登場する。EC限定商品も入っており、『日東紅茶TeaMart』限定の特別な詰め合