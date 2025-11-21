中国相手に武力行使も辞さずといきり立つ首相の下で、クマの出没に有効な手を打てず、円安は底を抜け、米価の高騰は続く。防衛費急増を国債で賄うならば、円はさらに信認を失う。国を守るとは一体どういうことか、考えなければならない。高市政権がやっているのは国を弱くすることばかり。