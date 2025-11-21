ニューストップ > 国内ニュース > 政治ニュース > 高市早苗内閣が「やっているのは国を弱くすることばかり」大学教授が… 時事ニュース 高市早苗内閣 経済政策 デイリースポーツ 高市早苗内閣が「やっているのは国を弱くすることばかり」大学教授が批判 2025年11月21日 10時6分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 山口二郎法政大学教授が、発足から1カ月となる高市政権についてXで言及した 「クマの出没に有効な手を打てず、円安は底を抜け」などと指摘 「高市政権がやっているのは国を弱くすることばかり」と批判した ◆法政大学教授・山口二郎氏 Xでのポスト中国相手に武力行使も辞さずといきり立つ首相の下で、クマの出没に有効な手を打てず、円安は底を抜け、米価の高騰は続く。防衛費急増を国債で賄うならば、円はさらに信認を失う。国を守るとは一体どういうことか、考えなければならない。高市政権がやっているのは国を弱くすることばかり。— 山口二郎 (@260yamaguchi) November 18, 2025 記事を読む おすすめ記事 前立憲代表 「言わせた質問者側が悪い」との主張はさすがに支持者もすべきでない→高市首相「台湾有事」答弁に、外交には超えてはならない一線がある 2025年11月18日 10時31分 首相、外交・安保でタカ派姿勢 政治とカネ問題は後ろ向き 2025年11月15日 17時2分 日中緊張、高市政権にパイプ役不在 自民党内にも懸念、公明党の連立離脱響く 2025年11月18日 6時0分 参政党・神谷代表「我が党も...」「総理もたまに極右って」→高市首相「巻き込まないで」 切り返しに注目「上手さ絶妙」 2025年11月14日 14時34分 「一言でここまでこじれる」「極めて危うい」立憲・小沢一郎議員、高市首相を痛烈批判も...賛否 2025年11月19日 12時34分