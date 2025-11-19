明治神宮野球大会・大学の部・準決勝、立命大１−０名城大」（１８日、神宮球場）大学の部の準決勝２試合が行われ、立命大は名城大を１−０で下して初の決勝進出を決めた。ソフトバンク・若田部健一投手コーチ（５６）の次男である達生投手（３年・福岡大大濠）がリリーフで全国デビューして完封勝利に貢献。日本シリーズを制した父に続く日本一に王手をかけた。史上６校目で初の連覇を目指す青学大は、来秋ドラフト１位候補