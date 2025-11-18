大型機械による伐採や搬出など、林業の現場を小学生が直接見学する学習会が、大分県豊後大野市で開かれました。 【写真を見る】小学生が林業の仕事を学ぶ大型機械による伐採現場を見学大分 県は、2006年度に導入した森林環境税を活用し、森や林業に関する教育を推進しています。 18日、県民の森で実施された学習会には、豊後大野市立大野小学校の5年生29人が参加し、林業の作業を間近で見学しました。 児童たちは、木を伐