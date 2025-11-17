業者や公的機関などの実在する組織をかたるSMS（ショートメッセージサービス）やメールを送信し、パスワードやID、暗証番号、クレジットカード番号などの個人情報を詐取後、クレジットカード等を不正利用する「フィッシング詐欺」が横行しているとして、国民生活センターが、Xの公式アカウントで注意を呼び掛けています。【要注意】「えっ…」これがフィッシング詐欺の被害事例です！国民生活センターは「#フィッシングに関