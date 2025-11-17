「休むと周りから仕事熱心じゃないと見られるかも」。年5日の休暇取得が義務化された現代においても、職場には休暇を取ることに後ろめたさを感じる人がいる。こうした休暇を取得することに対する否定的な規範がチーム内に浸透している「多元的無知」のムードが広がり、メンバーが心身ともに消耗すると、バーンアウトのリスクが高まることになる。チームリーダーは、この「休みにくくて消耗する職場」のネガティブな文化をどのよう