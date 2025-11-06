³ô¼°²ñ¼ÒµÈÌî²È¤Ï¡¢2025Ç¯11·î6Æü(ÌÚ)11»þ¤«¤é¡¢Á´¹ñ¤ÎµÈÌî²ÈÅ¹ÊÞ¤Ç¡Öµí¤¹¤­º×¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¢¨ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î6Æü(ÌÚ)11»þ¡Á11·î25Æü(²Ð)15»þµí¤¹¤­º×´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢Åßµ¨¸ÂÄê¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡Öµí¤¹¤­ÆéÁ·¡×¤ä¡Öµí¤¹¤­Ð§¡×¤Ê¤É¤ÎÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤¬ÀÇ¹þ²Á³Ê¤«¤é¡Ö10%¥ª¥Õ¡×¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿º£Ç¯¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¤Ð¤êÇÏ¡×¤È¤Î½é¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¡Ö¤È¤ó¤³¤Ä¾ßÌýµíÆéÁ·¡×¤âÈÎÇä¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£³ä°ú¤Ï¡¢Å¹Æâ°û¿©Ž¥¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤Î¤É¤Á¤é¤âÂÐ¾Ý¡£¥Æ¥¤¥¯