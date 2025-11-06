【今なら10％オフ】牛すき祭開催　テイクアウトスマホ予約なら「最大15％オフ」に　新商品「とんこつ醤油牛鍋膳」も販売【吉野家】

株式会社吉野家は、2025年11月6日(木)11時から、全国の吉野家店舗で「牛すき祭」を開催する。※販売期間：2025年11月6日(木)11時〜11月25日(火)15時

牛すき祭期間中は、冬季限定の人気商品「牛すき鍋膳」や「牛すき丼」などの対象商品が税込価格から「10%オフ」で食べられる。また今年は、グループブランド「ばり馬」との初コラボ商品「とんこつ醤油牛鍋膳」も販売するという。

割引は、店内飲食･テイクアウトのどちらも対象。テイクアウトスマホ予約限定のみ、税込価格が最大「15%オフ」になる。

※キャンペーンに一部、販売していない店舗や価格が異なる店舗あり

※テイクアウトスマホ予約は一部対応していない店舗あり

■吉野家 「テイクアウトスマホ予約」について

「牛すき祭』期間中は、吉野家公式サイトおよび吉野家公式アプリで利用できる「テイクアウトスマホ予約」から注文すると、対象商品を税込価格から15%オフで購入できる。スマートフォンから簡単に注文できる便利なサービスで、店舗での待ち時間もなく、商品を受け取れる。

牛すき祭 対象商品

