日本電技が後場一段高。上場来高値を更新している。同社は４日午後２時過ぎ、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を上方修正しており、材料視された。今期の売上高予想は従来の見通しから２５億円増額して４６０億円（前期比６．８％増）、最終利益予想は８億５０００万円増額し７３億円（同１３．８％増）に見通しを引き上げた。空調計装関連事業の収益が予想を上振れする見込