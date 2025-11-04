太洋テクノレックスは冴えない。１０月３１日の取引終了後、２９万９６００株の立会外分売を実施すると発表しており、短期的な需給面への影響が警戒されているようだ。スタンダード市場における上場維持基準のうち、流通株式時価総額の適合に向けた流通株式数の改善を図るのが狙い。分売予定期間は１１月１１～１７日で、分売値段は分売実施日の前営業日の終値もしくは最終気配値を基準として決定する予定。なお、買