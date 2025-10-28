UEFAチャンピオンズリーグ（CL）をめぐる放映権争奪戦が熾烈を極めている。イギリスメディア『The Guardian』は22日、スポーツ配信大手DAZNが、2027年から2031年のCLグローバル放映権獲得を狙い、入札準備を進めていると報じた。今回UEFAが設定したグローバル放映権とは、各節の試合を世界中すべての市場で優先的に配信できる権利だ。欧州クラブ連盟（ECA）の後継であるヨーロピアン・フットボール・クラブスとUEFAの合弁組織UC3は