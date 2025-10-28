最大10万円分のポイントが当たる！淀屋橋odona「サンクスリワードキャンペーン

三井不動産商業マネジメントが運営する『淀屋橋odona』では、「サンクスリワードキャンペーン」を2025年11月1日(土)から12月30日(火)までの期間で開催します。

期間中のお買い物で、抽選で総額約100万円分、合計400名様に三井ショッピングパークポイントが当たるお得なキャンペーンです。

最大10万円分のポイントが当たるチャンスも用意されています！

『淀屋橋odona』から日頃の感謝を込めたプレゼントとして、お得な「サンクスリワードキャンペーン」が開催されます。

三井ショッピングパークポイント会員を対象に、期間中のお買い物金額に応じて応募できる2種類のコースを用意。

5,000円(税込／合算可)以上で参加できるコースと、1会計3万円(税込／合算不可)以上で参加できるコースがあり、最大10万円分の三井ショッピングパークポイントが抽選で当たります！

エントリーは不要で、条件を満たすと自動で抽選対象となります。

期間中に対象店舗にて5,000円(税込/合算可)以上お買い上げの三井ショッピングパークポイント会員の中から、抽選で合計300名様に最大1万円分の三井ショッピングパークポイントがプレゼントされます。

【景品内容】

三井 ショッピング パークポイント1万円分：10名様三井 ショッピング パークポイント5,000円分：40名様三井 ショッピング パークポイント1,000円分：250名様

期間中に対象店舗にて1会計3万円(税込／合算不可)以上お買い上げの三井ショッピングパークポイント会員の中から、抽選で合計100名様に最大10万円分の三井ショッピングパークポイントがプレゼントされます！

【景品内容】

三井 ショッピング パークポイント10万円分：1名様三井 ショッピング パークポイント1万円分：20名様三井 ショッピング パークポイント2,000円分：79名様

実施期間：2025年11月1日(土)〜12月30日(火)

対象：三井ショッピングパークポイント会員でメンバーズページご登録済の方(当日のご入会も可能です)

実施店舗：三井ショッピングパークポイント対象店舗(全22店舗)

インデアンカレー、鉄板や 上方御堂、文教堂、串あげもの旬s、旬和席 うおまん、ジョエル、玄米＆やさい食堂 玄三庵、アド パンデュース、インドシナ、atelier HANADA by 森本、プレスキル、メルカートピッコロ、グッドスプーン、Yellow Ape Craft - The Bottle Shop & The Kitchen、トラヤ、HER.、リーガル、Paperglass、Berwick OSAKA、evam eva、Dr.ストレッチ 淀屋橋オドナ店、リングヂャケット マイスター206

※当選者には2026年1月中にポイントが付与されます。

『淀屋橋odona』施設概要

所在地：〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋4-1-1

アクセス：地下鉄御堂筋線「淀屋橋」駅直結(10号出口)、京阪本線「淀屋橋」駅 3番出口から徒歩1分、地下鉄堺筋線「北浜」駅 2番出口から徒歩8分

営業時間：ショップ 11:00〜20:00、レストラン 11:30〜23:00(土日祝 〜21:30) ※店舗により異なります。

休館日：店舗によっては臨時休業をいただく場合がございます。各店舗の営業日、営業時間は各店舗へご確認ください。

2ヶ月間の開催期間中、淀屋橋odonaでのお買い物やお食事がさらにお得になるチャンス！

エントリー不要で自動的に抽選対象となる、ポイント会員には見逃せないキャンペーンです☆

淀屋橋odonaで開催される「サンクスリワードキャンペーン」の紹介でした。

