みるみる血行が改善していく東京都に住む大岩健治さん（64歳・仮名）は、加齢に伴って進行する薄毛に悩まされていた。全体的に薄くなっただけでなく、髪の毛そのものが細くなってきた。また、頭頂部の地肌が見えてしまって、なんだか自信まで失われた気もする──。そんなときに本誌の特集記事（'25年4月28日号）を読み、発毛デバイス「SonoRepro（ソノリプロ）」を知った。ソノリプロは、非接触超音波による圧力で頭皮を刺激し、