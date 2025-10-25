大分市中心部が音楽に包まれるおおいた夢色音楽祭が25日から始まり、まちなかに美しい音色が響きました。 おおいた夢色音楽祭は、大分市が「日本における西洋音楽発祥の地」とされていることから音楽の力で街を盛り上げようと2008年にスタートしました。25日から始まった今年の音楽祭では、トヨタカローラ大分祝祭の広場をはじめ市内中心部の14か所にステージを設置。26日までの2日間でおよそ240組・760人のア