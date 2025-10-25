セリエA第8節が24日に行われ、ミランとピサが対戦した。ここまで7試合を消化したリーグ戦で5勝1分1敗を記録し、勝ち点「16」の首位に立つミラン。開幕戦を落とした“ロッソネロ”だったが、以降は無敗を維持しながら4年ぶりのリーグ制覇へ向け順調なスタートを切っている。対するは、現時点で未勝利の最下位に沈むピサ。アルベルト・ジラルディーノ監督率いる昇格1年目の同クラブが、敵地で指揮官の古巣から今季初白星を狙う。