季節外れの暑さから一転。ようやく秋らしい冷え込みが続く中、山々では紅葉が始まっています。 【写真を見る】くじゅう連山・大船山の山頂で紅葉始まる雲海も出現平年より1週間遅れで色づく くじゅう連山の中でも紅葉の名所として知られる大船山。標高1786メートルの山頂付近では平年より1週間ほど遅れてようやく木々が色づき始めました。 また、23日は雲海もお目見えし、県の内外から訪れた多くの登山者が眼下に広が