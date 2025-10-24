「『紅白』の制作チームは例年、ギリギリまで粘り強く明菜さんへの交渉を行っています」

こう語るのはNHK関係者。

7月に還暦を迎え、精力的に活動する中森明菜（60）。今年も『NHK紅白歌合戦』への出場が期待されるなか、最近のインタビューでこんなことを語っている。

《米津玄師さんは私にとって、雲の上のような存在なのですが、いつか楽曲を作っていただけたら素敵だねと、ずっとたわごとのように言っています》（「VOGUE JAPAN」’25年10月1日配信）

明菜から飛び出た最旬アーティストの名前。“コラボしてみたい若手アーティストは？”との問いに答えたものだった。

「実は、明菜さんは活動休止中も米津玄師さん（34）の楽曲をYouTubeなどでよく聴いていたそうです。’24年に明菜さんは自身のプレイリストを公開しましたが、そのなかには米津さんの’20年の楽曲『感電』が入っていました」

と話すのは音楽関係者。

「米津さんは“孤独”や“闇”を表現した楽曲が多く、“孤高の歌姫”の明菜さんは深く共感しているそうです」（前出・音楽関係者）

一介のファンにとどまらずコラボを望むのには、彼女の歌唱力の問題もあるという。

「明菜さんは長いブランクのため声量や体力は落ちています。無理なく歌える楽曲を探すなかでぴったりだと感じたのが、ゆったりとして柔らかい音楽を得意とする米津さんだったようです。明菜さんの抱える闇に、米津さんならうまく光を当ててくれると感じたのでしょう」（前出・音楽関係者）

明菜は今年4月、小室哲哉（66）からの誘いを受けて音楽フェスに出演したが、

「方針の違いにより小室さんとのタッグは解消したといいます。2人で新曲を制作する計画もあったそうですが……。そこで新曲のコラボ相手として米津さんに白羽の矢が立ったのかもしれません。若手アーティストとのコラボは還暦の目標となっているようです」（前出・音楽関係者）

’24年の朝ドラ『虎に翼』の主題歌『さよーならまたいつか！』、〈NHK〉2020応援ソングプロジェクトの応援ソング『パプリカ』など、米津の楽曲がNHKに起用されることも少なくない。

「明菜さんはこの年末には8年ぶりのディナーショーを控えているうえ、’14年の『紅白』から一切テレビ出演していないので、『紅白』出場には躊躇する気持ちもあるようです。ですがNHKとの親和性が高い米津さんとなら、そうした恐怖心も和らぐかもしれません。

米津さんは今年、宇多田ヒカルさん（42）とコラボ楽曲を発表し宇多田さんの新たな魅力を引き出したとして評価されています。明菜さんも米津さんとのコラボを『紅白』の場で披露できれば“完全復活”を印象付けられます。サプライズ出場の可能性も浮上するでしょう」（前出・NHK関係者）

明菜の熱烈ラブコールに、米津はどう応えるのか――。