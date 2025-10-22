鉄人化ホールディングスが５日ぶりに反発している。２１日の取引終了後、人材派遣事業や転職支援事業を行うヴァンクールプロモーション（東京都港区）株式の８０．０％を１０月３１日の予定で取得し子会社化すると発表しており、好材料視されている。 今回の子会社化は、鉄人化ＨＤグループが展開するカラオケルーム運営事業や飲食事業など、慢性的な人材不足に悩む業態とのシナジーを