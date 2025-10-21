自民・高市早苗総裁が２１日、国会首相指名選挙で総理大臣に指名され、閣僚を発表した。女性閣僚は片山さつき財務相、小野田紀美経済安保相の２人だった。閣僚発表時にＭＢＳ「よんチャンＴＶ」にリモートで生出演していた立憲民主・辻元清美議員は「がっかりしました」と述べ「６人くらい女性入れんのちゃうかと言われてたのに。ここでリーダーシップ発揮してほしかったですね」と語った。「結局、第２次麻生政権って言わ