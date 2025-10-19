《議員定数削減、自民、維新が本気でまとめるなら我が党は賛成します》国民民主党の玉木雄一郎代表は10月18日、Xを更新。自民党と日本維新の会による連立に向けた政策協議のうち、日本維新の会の吉村洋文共同代表が、連立の絶対条件として上げた「年内の国会議員定数1割削減」に、国民民主として賛成する意向を示した。玉木代表はさらに、《定数削減で紛糾して臨時国会がこれ一色になれば、ガソリン暫定税率廃止や年収の壁の引