銀価格もついに最高値を更新。写真はイメージ（写真：Oselote/Shutterstock.com）今世紀に入り、原油や穀物、銅などの非鉄金属、金、プラチナといった主要なコモディティー（商品）が史上最高値を更新した。その中で唯一、更新できなかったのが1980年に記録した銀の高値だ。その銀価格が10月14日に1トロイオンス（約31.1グラム）53ドル台の高値を付け、とうとう45年前の高値を塗り替えた。世界経済の不確実性が高かる中で、投資マ