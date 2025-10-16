特殊詐欺などの犯罪被害防止に向けて、大分県警が冠婚葬祭事業を展開する企業と協定を結びました。 【写真を見る】特殊詐欺などの犯罪被害防止へ大分県警と冠婚葬祭業の企業が協定を締結 大分県警は犯罪被害の少ない社会づくりを目指し、2011年から県内企業と協定を締結しています。 15日は冠婚葬祭事業を展開している「ラック」との締結式が行われ、県警の三浦一男生活安全部長とラックの市山芳彦本部長が協定書に調印しまし