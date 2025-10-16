2025年10月16日朝8時頃から10時頃にかけ、YouTubeで大規模障害が発生した。通勤・通学時間帯の障害発生に、SNSでは困惑の声が相次いだ。黒背景に「動画を再生できません」8時頃から、Web版とアプリ版の両方で動画を再生できない不具合が発生した。動画を開こうとすると黒い画面が表示され、環境により異なるが「動画を再生できません」「問題が発生しましたやり直すにはタップしてください」「エラーが発生しました。しばらくし