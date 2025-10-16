ニューストップ > IT 経済ニュース > 経済総合ニュース > YouTubeで画面が急に暗転するなど障害発生も…問題は解消されたと声… YouTube ネット・ITニュース 読売新聞オンライン YouTubeで画面が急に暗転するなど障害発生も…問題は解消されたと声明が 2025年10月16日 9時6分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 障害分析サイトによると、16日にYouTubeの障害が世界的に発生した 動画が再生されなかったり、画面が急に暗転したりするという 同日午前9時半頃、Googleは「問題は解消された」との声明を発表した 記事を読む おすすめ記事 シングルマザーと結婚、“娘”は10歳年下…「あの子のほうがお似合い」と言われた妻のひきつった笑みと、2年半で終わった家庭生活 2025年10月14日 11時25分 「8月が終わる…」米倉涼子が家宅捜索後に公式SNSで限定公開していたファンへの“ラストメッセージ”《FC会員が証言》 2025年10月15日 19時0分 山形県の「くら寿司」でまたも迷惑行為 女子高生は特定され大炎上「歪んだ正義」「厳格に対応して欲しい」ネット紛糾 2025年10月15日 20時35分 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分 《ご公務では相応しくないの指摘も》佳子さま 注目集めた“ボディラインくっきり”ワンピースに擁護の声、海外王室では「スタンダード」か 2025年10月15日 16時0分