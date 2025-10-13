歌手松山千春（69）が12日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。自身と同じくらい歌が上手だと思う大物歌手の実名をあげた。千春は今後、新潟など各地でコンサートをする話をした。その流れで「新潟県って広いからな。新潟といえば佐渡島だなあ。佐渡でも昔、コンサートをやったことがあります。またぜひ行ってみたいとも思っております。佐渡の皆さんもね、私、必ずまた行かせていただきたいと思います