勉強や仕事の際に、「ひとつずつ理解してから進む」という人は多いが、実はそのやり方は間違いだ。「学習力」を効率的に高めるためには、脳のメカニズムを理解したうえで正しい学習法を身につけることが重要。本稿では、日本記憶力選手権大会で6回優勝した経験を持つ、池田義博氏の動画「50歳でも記憶力はアップ！ 加齢に勝てる脳トレ法」から、学習の土台を築く「3サイクル速習法」の核心部分を特別に公開する。復習は忘却を防ぐ