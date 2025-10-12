ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¤¬ÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤ò¼õ¤±¤Æ²ò»¶¤·¤¿°ËÅì»ÔµÄ²ñ¤ÎµÄ°÷Áªµó¤¬12Æü¹ð¼¨¤µ¤ì¡¢Á°¿¦¤È¿·¿Í¤Î30¿Í¤Ë¤è¤ëÁªµóÀï¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ËÅì»ÔµÄÁª¤ÎÎ©¸õÊä¤ÎÆÏ¤±½Ð¤Ï12Æü¸á¸å5»þ¤ÇÄù¤áÀÚ¤é¤ìÁªµóÀï¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Î©¸õÊä¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Äê¿ô20¿Í¤ËÂÐ¤·Á°¿¦18¿Í¡¢¿·¿Í12¿Í¤Î¤¢¤ï¤»¤Æ30¿Í¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î»ÔµÄÁª¤Ï¡¢ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Î³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤¿¡¢»ÔµÄ²ñ¤Ë¤è¤ë»ÔÄ¹ÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤ËÂÐ¤·¡¢»ÔÄ¹¤¬µÄ²ñ¤Î²ò»¶¤òÁªÂò¤·¤¿¤¿¤á¹Ô¤ï¤ì¤ë