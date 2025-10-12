ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¡¡ÁèÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ä¤Ø¤Î»¿ÈÝ¤è¤êÀ¯ºö¤Ë´Ø¿´¤ò¡×¡¡°ËÅì»ÔµÄÁª¤Ï30¿Í¤Ë¤è¤ëÁªµóÀï¤Ë¡ÊÀÅ²¬¡Ë
ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¤¬ÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤ò¼õ¤±¤Æ²ò»¶¤·¤¿°ËÅì»ÔµÄ²ñ¤ÎµÄ°÷Áªµó¤¬12Æü¹ð¼¨¤µ¤ì¡¢Á°¿¦¤È¿·¿Í¤Î30¿Í¤Ë¤è¤ëÁªµóÀï¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ËÅì»ÔµÄÁª¤ÎÎ©¸õÊä¤ÎÆÏ¤±½Ð¤Ï12Æü¸á¸å5»þ¤ÇÄù¤áÀÚ¤é¤ìÁªµóÀï¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Î©¸õÊä¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Äê¿ô20¿Í¤ËÂÐ¤·Á°¿¦18¿Í¡¢¿·¿Í12¿Í¤Î¤¢¤ï¤»¤Æ30¿Í¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î»ÔµÄÁª¤Ï¡¢ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Î³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤¿¡¢»ÔµÄ²ñ¤Ë¤è¤ë»ÔÄ¹ÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤ËÂÐ¤·¡¢»ÔÄ¹¤¬µÄ²ñ¤Î²ò»¶¤òÁªÂò¤·¤¿¤¿¤á¹Ô¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ÅÄµ×ÊÝ»ÔÀ¯¤Î·ÑÂ³¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬Âç¤¤ÊÁèÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Ï¡¢12ÆüÍ¼Êý¡¢µ¼ÔÃÄ¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¡Ë
¡Ö¡ÊÁèÅÀ¤ò¡Ë»ä¤Ø¤Î»¿ÈÝ¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¤½¤ì¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¯ºö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤·¡¢»ÔÌ±¤Ë¤â¤½¤³¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¡×
°ËÅì»ÔµÄÁª¤ÎÅêÉ¼Æü¤Ï10·î19Æü¤Ç¡¢13Æü¤«¤é´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£