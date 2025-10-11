国東半島を舞台にしたアートと文化の祭典「国東半島芸術文化祭」が11日開幕しました。 豊後高田市で開かれた11日のオープニングイベントでは地域に伝わる草地おどりやキツネ踊りなどの伝統芸能が披露され、祭りの幕開けを華やかに彩りました。 また、特別ゲストとしてタレントのジミー大西さんが登場。豊後高田市をイメージしたという色彩豊かな作品が披露されると、会場は大きな拍手に包まれました。