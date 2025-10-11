ある日、小学1年生の息子が学校の図書室から借りてきた一冊の児童書。その本に夢中になる姿を見て、小学館コロコロコミック編集部・柴田亮は思った。「コロコロのノウハウを活かせるかもしれない！」。2025年3月にコロコロは児童よみものレーベル「コロコロよみもノベル」を創刊した。『映画ドラえもんのび太の絵世界物語』をはじめ、コロコロでも人気のタイトルやオリジナル作品の低学年向けよみものを展開している。小学生男児