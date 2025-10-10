公明党の斉藤代表は自民党の高市総裁と10日会談し、連立から離脱する方針を伝えました。26年間続いた協力関係の終焉について、両党の県組織の幹部に聞きました。 （公明党・斉藤鉄夫代表）「自公連立政権については一旦白紙とし、これまでの関係に区切りをつけることとしたいと思います」 連立の継続をめぐり、自民・公明両党の党首と幹事長は10日午後、会談を行いました。斉藤代表は政治とカネの問題で十分な回答がなかったとし