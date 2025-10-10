大分県内の高校で最も歴史のある、大分上野丘高校が創立140周年を迎え、10日記念の式典が行われました。 【写真を見る】大分上野丘高校が創立140周年記念式典に卒業生ら1200人出席 大分上野丘高校は1885年に前身の大分中学校として創設され、今年140周年を迎えました。大分市のiichiko総合文化センターで行われた記念式典には学校関係者や卒業生などおよそ1200人が出席しました。 式では三浦一雄校長が、140周年を迎え