今年7月に行われた参議院選挙について、大分県内の18歳から24歳までの若年層の投票率が前回を9ポイント以上、上回りました。 【写真を見る】参議院選挙の年齢別投票率若年層は41.0%前回より9ポイント上昇大分 県選挙管理委員会は、今年7月に行われた参院選について年齢別投票状況を調査しました。 その結果、大分県内の投票率は58.98%で、前回3年前から6ポイント上昇しました。このうち、18歳から24歳までの若年層は41.0%