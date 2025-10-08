ニューストップ > 国内ニュース > 東京で工事中のクレーンから鉄骨が落下 都営バスの窓に当たり乗客3人… 都営バス 東京都 国内の事件・事故 時事ニュース FNNプライムオンライン 東京で工事中のクレーンから鉄骨が落下 都営バスの窓に当たり乗客3人けが 2025年10月8日 17時35分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 東京・江東区で8日午後4時ごろ、工事中のクレーンから鉄骨が落下した 都営バスの窓に接触しガラスが割れ、乗客の女性3人がけがをしたとのこと 10階建ての新築マンションの工事現場で、警視庁が詳しい状況を調べている 記事を読む おすすめ記事 《読めません》麻生太郎からの手紙を晒した自民党議員「失礼極まりない」“愚行”だらけの悪手に批判殺到 2025年10月8日 16時0分 「Adoテレビ出るの好きではない」とファンから冷ややかな声も…『バナナサンド』ハモリ我慢ゲームに登場予告も“カリスマ性崩壊”に危機感 2025年10月8日 19時57分 バカリズム タクシーで産後の妻が待つ病院へ パトカーに止められ衝撃展開「ありがたいんだけど…」 2025年10月8日 15時28分 任天堂、謎の動画の第2弾公開でピクミン登場！おしゃぶり動き出す正体が明らかに 2025年10月8日 22時17分 「私の名前は…日本で自己紹介をするたびに爆笑される」劇団四季に所属していた韓国女優が明かす 2025年10月8日 15時38分