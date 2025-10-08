北朝鮮の平壌（ピョンヤン）総合病院が、着工から約5年半を経て竣工したと7日、朝鮮中央通信が報じた。2020年3月に着工した平壌総合病院は、資材不足や新型コロナウイルスの影響で完成が遅れていた。朝鮮中央通信によると、竣工式は6日に開催された。金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長は式典での演説で、「本当に、最もやりたかった事業の中でも、心の中に常に第一に置いていた事業」とし「設備を十分に把握し、11月から運営を