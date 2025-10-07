セブパシフィック航空は、日本発着フィリピン路線を対象に、「スーパーシートフェス」を10月7日から12日まで開催する。マニラ、クラーク、セブ行きが対象で、片道最低運賃は300円。いずれも燃油サーチャージ、諸税別。搭乗期間は2026年3月1日から9月30日まで。販売席数には限りがあり、完売次第終了となる。セブパシフィック航空は、2008年に日本に就航。日本各地とマニラ、セブ、クラークを結ぶ路線を、エアバスA320型機やエアバ