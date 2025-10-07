大リーグのロサンゼルス・ドジャースを率いるデーブ・ロバーツ監督（53）の佐々木朗希投手（23）を巡る起用法について、インターネット上でファンから批判の声が殺到している。佐々木の登場を期待も...指揮官はトライネンを起用ドジャースは2025年10月7日（日本時間）、敵地シチズンズ・バンク・パークでナ・リーグ地区シリーズ第2戦を行い、フィラデルフィア・フィリーズを4−3で破った。試合は、両チームの先発投手による投手戦