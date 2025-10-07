産後太りから約20kgのダイエットに成功した元HKT48ゆうこす（31）が忙しい中でも健康的な朝食づくりをしていると告白。MEGUMIらが「食べながら痩せたんだね！」と絶賛した。【映像】20kg減量したゆうこすのビフォーアフターや手料理（複数カット）10月3日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たちシーズン2』#5が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くす