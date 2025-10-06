「飛行機つくります」新潟空港を拠点とする航空会社「トキエア」は、新たな取締役に“ホリエモン”として知られる実業家・堀江貴文氏を起用すると発表しました。今後、同社はどのように変化していくのでしょうか。2025年10月6日には、新体制による事業戦略も発表されています。【写真】公民館…？ これが定期便未就航「将来のトキエアの目玉就航空港」全貌ですトキエアは2024年に運航を開始。ATR 72-600やATR 42-600といったプ