「飛行機つくります」

新潟空港を拠点とする航空会社「トキエア」は、新たな取締役に“ホリエモン”として知られる実業家・堀江貴文氏を起用すると発表しました。今後、同社はどのように変化していくのでしょうか。2025年10月6日には、新体制による事業戦略も発表されています。

トキエアは2024年に運航を開始。ATR 72-600やATR 42-600といったプロペラ機を使用し、2025年7月時点では新潟〜札幌（丘珠）、中部、神戸、仙台の4路線で定期便を開設しています。さらに将来的には、現在空路でのアクセスができない新潟〜佐渡間への就航も計画しており、これが同社の“目玉路線”となる予定です。

今後は、1区間100万円での一般チャーター（貸切）便を販売するキャンペーンの展開や、「スーパーアプリ」のローンチなども予定されているほか、LSA（軽量スポーツ航空機）の製造も目指しています。とくに堀江氏は、このLSA事業について「一番やりたかった事業」だと語ります。

「日本は大型・中型の旅客機が作れなくなっている。『風立ちぬ』みたいな世界は、もう二度と日本には戻ってこないんじゃないかと思っていたなか、まさに燕三条でLSAをやろうとしていた人がいた。この人の話を聞いたときに、“これこそ日本の未来だ”と思った。いきなり大きいものを作ろうとしても、その人材が育っていないし、裾野も広がらない。日本も、1からそういうものを作るしかないんですよ」（堀江氏）

なお、トキエアの経営に携わることになった理由について、堀江氏は「飛行機が好きで、いつかエアラインの経営に関わりたいと思っていた」と話しています。