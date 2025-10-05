·ëº§Áê¼ê¤ÏÁª¤Ù¤Æ¤â¡¢µÁÍý¤ÎÉãÊì¤ÏÁª¤Ù¤Ê¤¤¡£·ëº§¸å¤ËÂçÊÑ¤Ê¶ìÏ«¤ò¤·¤¿60Âå¤Î½÷À­¤«¤é¡¢²á¹ó¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£26ºÐ¤Î¤È¤­¿¦¾ì¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿ÃËÀ­¤È·ëº§¤·¤¿½÷À­¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«·ëº§¤ò¾µÂú¤·¤Ê¤¤µÁÊì¤Ç¡¢µÁÎ¾¿Æ¤È¤ÎÆ±µï¤ò¾ò·ï¡×¤òÆÍ¤­ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡£¤·¤«¤â·ëº§Áá¡¹¡ÖÅ¾¿¦¤·¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿É×¤¬¡¢Å¾¿¦Àè¤Ç»öÌ³°÷¤Î½÷À­¤ÈÉÔÎÑ´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÉâµ¤4¤«·î¤¯¤é¤¤¤Ç»ä¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤¬½Ð¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÃù¶â¡¢»ä¤Î¥Ü¡¼