¡ÖºòÆü¤Ï¤¦¤ë¤µ¤«¤Ã¤¿¤Í¡×É×ÉØ¤Î¿²¼¼¤ËÊ¹¤¼ª¤òÎ©¤Æ¤ëµÁÊì¡ÄÃÏ¹ö¤ÎÆ±µïÀ¸³è¤«¤éÆ¨¤²¤¿½÷À¤Î²óÁÛ
·ëº§Áê¼ê¤ÏÁª¤Ù¤Æ¤â¡¢µÁÍý¤ÎÉãÊì¤ÏÁª¤Ù¤Ê¤¤¡£·ëº§¸å¤ËÂçÊÑ¤Ê¶ìÏ«¤ò¤·¤¿60Âå¤Î½÷À¤«¤é¡¢²á¹ó¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£26ºÐ¤Î¤È¤¿¦¾ì¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿ÃËÀ¤È·ëº§¤·¤¿½÷À¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«·ëº§¤ò¾µÂú¤·¤Ê¤¤µÁÊì¤Ç¡¢µÁÎ¾¿Æ¤È¤ÎÆ±µï¤ò¾ò·ï¡×¤òÆÍ¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡£
¤·¤«¤â·ëº§Áá¡¹¡ÖÅ¾¿¦¤·¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿É×¤¬¡¢Å¾¿¦Àè¤Ç»öÌ³°÷¤Î½÷À¤ÈÉÔÎÑ´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë
¡ÖÉâµ¤4¤«·î¤¯¤é¤¤¤Ç»ä¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤¬½Ð¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÃù¶â¡¢»ä¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¡¢Í¤ê¶âÁ´Éô»ý¤Ã¤Æ½÷¤ÈÆ¨Èò¹Ô¡×
½÷À¤Ë¤Ï¡¢ÁÔÀä¤Ê·ëº§À¸³è¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¡ÊÊ¸¡§ÎÓ²ÃÆà¡Ë
µÁÊì¤«¤é¡ÖÉâµ¤Áê¼ê¤Ë»Ò¤É¤â¤¬¤Ç¤¤¿¤é½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤È¾×·â¤Î°ì¸À
Éâµ¤Áê¼ê¤È¤ÎÆ¨Èò¹Ô¤Ë¼«Ê¬¤Ç²Ô¤¤¤À¶â¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ºÊ¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤ò»È¤¦¤È¤Ï¾ð¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¸å¤âÉ×¤ÎÊò¤ì¤¿¹ÔÆ°¤ÏÂ³¤¤¤¿¡£
¡Ö¤½¤Î»þ¤Ï2¿Í¤È¤âÂà¿¦¤·¤Æ¤ÎÆ¨Èò¹Ô¤À¤Ã¤¿°Ù¡¢»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤ª¶â¤Ê¤É2¤«·î¤Ç»È¤¤²Ì¤¿¤·µ¢Âð¡£¤ª¶â¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤éÌá¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¡¢ÊÌ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÏÌÀÇò¡×
ÉÔÎÑÁê¼ê¤ÈÆ¨¤²¤¿¸å¤ËÌá¤Ã¤ÆÍè¤¿¤³¤È¤Ë¤â¶Ã¤¯¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¤½¤Î»þ¤ËµÁÊì¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿°ì¸À¤¬¾×·âÅª¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¡ØÉâµ¤Áê¼ê¤Ë»Ò¤É¤â¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡Ê»ä¤Ë¡Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤«¤é¡Ù¡×
¶Ã¤¤Ç¡Ö¤Ï¤¤¡©¡©¡×¤ÈÅÜ¤ë¤è¤êÊò¤ì¤¬Àè¤ËÎ©¤Ä½÷À¡£
¡Ö¤½¤ì¤«¤é¤ÏµÁÊì¸øÇ§¤ÎÉâµ¤¡£µÁÉã¤Ï¼«Ê¬¤âÉâµ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡ÊµÁÊì¤À¤±¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ë¡¢Â©»Ò¤ò¤¿¤·¤Ê¤á¤ë¤³¤È¤â¤»¤º¡×
¤µ¤ó¤¶¤ó¤Ê·ëº§À¸³è¤ÎÃæ¤Ç¡¢Í£°ì¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö·ëº§¤·¤Æ²È¤ò½Ð¤Æ¤¤¤ëµÁ»Ð¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖµÁÎ¾¿Æ¡¢Ã¶Æá¤¬µï¤Ê¤¤»þ´Ö¤òÁÀ¤Ã¤ÆµÁ»Ð¤¬ÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¾¯¤·Ä¹¤¯ÏÃ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤ÎÅÅÏÃ¤¹¤éµÁÉãÊì¤ËË¸³²¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
ÍâÆü¡¢¡ÖÄ¹ÅÅÏÃ¤¹¤ë¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¡¢½÷À¤¬»Å»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ËÉô²°¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿»Òµ¡¤¬Å±µî¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£Åö»þ¤Ï¤Þ¤À·ÈÂÓ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÂå¤À¡£¡ÖÃ¶Æá¤ËÊ¸¶ç¤ò¸À¤¦¤È¡Ø¤ªÁ°¤¬Ä¹ÅÅÏÃ¤¹¤ë¤«¤é¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤È¡¢»Òµ¡Å±µî¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÍÍ»Ò¡×¤È¤¤¤¦¤«¤é¡¢¤â¤Ï¤ä½÷À¤Ï¸ÉÎ©Ìµ±ç¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£
¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤¬Á´¤¯¤Ê¤¤°Û¾ï¤ÊÀ¸³è
·ëº§¸å¡¢¾×·â¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£µÁÊì¤ÏÉ×ÉØÀ¸³è¤Ë¤â´³¾Ä¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤Ê¤¼¤«µÁÊì¤Ï¼«Ê¬Ã£¤ÎÉô²°¤Î¥É¥¢¤ò³«¤±¤¿¤Þ¤Þ½¢¿²¡×¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢É×ÉØ¤Î¿²¼¼¤Ç¤ÎÊª²»¤ËÊ¹¤¼ª¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£¤¢¤ë¤È¤¤Ï
¡ÖºòÆü¤Ï¤¦¤ë¤µ¤«¤Ã¤¿¤Í¡×
¤Ê¤É¤È¥Ç¥ê¥«¥·¡¼¤Î¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¡£¤½¤ì¤Ð¤«¤ê¤«¡ÖÂ©»Ò¤ÎÉô²°¤À¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¡¢¹Ô°Ù¤ÎºÇÃæ¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê¥É¥¢¤ò³«¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï°Â¿´¤·¤Æ·ëº§À¸³è¤Ê¤ÉÁ÷¤ì¤Ê¤¤¡£
»Òµ¡¤ò¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¡Ö¤â¤¦¤³¤³¤Ë¤Ï¤¤¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¡¢Î¥º§¤ò·è°Õ¤·¤¿½÷À¤Ï¡¢¼Â²È¤Î²ÈÂ²¤Ë»ö¾ð¤òÏÃ¤·¡¢¡ÖÃëÆ¨¤²¡×¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£Î¥º§Ä´Ää¤ò·Ð¤Æ3Ç¯¤Î·ëº§À¸³è¤Ë¥Ô¥ê¥ª¥É¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£
½÷À¤¬¸å¤«¤éÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢µÁÊì¤Ï½÷À¤¬¡Ö»Ð¤µ¤ó½÷Ë¼¡×¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬µ¤¤ËÆþ¤é¤º¡¢¡ÖÇ¯²¼¤ÎÉâµ¤Áê¼ê¤ò¿ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¤·¤«¤·
¡ÖÉâµ¤Áê¼ê¤ÈºÆº§¤Ï¤·¤¿¤â¤Î¤Î¶á½ê¤Î¤ª²Ç¤µ¤óÆ±»ÎÃçÎÉ¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢µÁ²ÈÂ²¤ÏÂ¼È¬Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¡¢Éâµ¤Áê¼ê¤Ï²È»ö¤òÁ´¤¯¤·¤Ê¤¤¿Í¤ÇÎ¥º§¤µ¤»¤¿¤³¤È¤ò¸å²ù¤·¤Æ¤ëÍÍ»Ò¤È¤ª²Ç¤µ¤óÃç´Ö¤«¤éÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡×
¸µÉ×¤ÏºÆº§¤·¤Æ¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¡Ö»ä¤Ë»Ò¶¡¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¹¬¤¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È¶»¤ò¤Ê¤Ç¤ª¤í¤¹½÷À¡£¤½¤â¤½¤â¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤³¤¦·ë¤ó¤À¡£
¡Ö»Ò¶¡¤Ê¤ó¤Æ¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£ º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤¢¤ó¤Ê²È¡¢Î¥º§¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×
