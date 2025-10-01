食楽web ●寒さに強い特性から、春と秋に2度の旬を迎えるチンゲン菜。今まさに食べ頃を迎えているチンゲン菜のおいしい見分け方と簡単レシピ2品をまとめました。 中華料理の食材としておなじみのチンゲン菜。ハウス栽培も盛んで、一年中スーパーで見かけますが、旬としては3月～5月、9月～11月の2度訪れます。 気温が下がる晩秋は、茎がしっかりして甘みが強く、葉はやわらかくてえぐみが少ない