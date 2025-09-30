県道、庄の原佐野線の高架橋設置に伴い、およそ5か月にわたって一部通行止めが続いていた大分市の市道が30日午後、規制が解除されました。 【写真を見る】県道 庄の原ー佐野線の高架橋工事で通行止めの市道、約5か月ぶりに規制解除大分 市道下郡北ー羽田線の一部区間は庄の原佐野線の高架橋の工事で、今年5月から、通行止めとなっていました。 橋げたをかける作業が完了したことから、30日午後3時に通行止めが解